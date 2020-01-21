banner314

banner325

Son Dakika

Eski müdürün kurumu ziyaretini basına sızdıran 3 çalışanın görev yerleri değiştirildi

GÜVENLİK 21.01.2020, 11:40
7
Eski müdürün kurumu ziyaretini basına sızdıran 3 çalışanın görev yerleri değiştirildi
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 'zimmet' suçundan yargılanan rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y.'nin kurumu ziyaret etmesini basına sızdırdığı iddia edilen 3 personelin görev yerleri değiştirildi. 3 personele görev yeri değişikliğinin yanı sıra ücret kesme cezası da verilmişti.
Ermenek'te faaliyet gösteren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı yaklaşık 180 personeli bulunan Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Aziz K., 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aziz K., görevli olarak gittikleri şehir dışı gezilerinde almaları gereken harcırah ve yolluk ücretlerini alamadıklarını, işe başladığında kurum müdürü Mehmet Y.'nin kendisinden bir maaş para talep ettiğini, işe başlayan istisnasız herkesten ortalama bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu paraları Mehmet Y.'nin talimatı ile kurum çalışanı Mehmet Ali B.'nin topladığını belirtti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumda çalışan 70 kişi, müşteki olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.'nin iddialarını doğrulayarak, il dışı görevlerinde çoğunlukla harcırah almadıklarını ve kendilerinden bin 500 ila 2 bin lira arasında bağış adı altında para istendiğini öne sürdü. Soruşturma başladıktan sonra görev yeri değişen rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y. ve eski hemşiresi Makbule G. hakkında 'zincirleme zimmet', müdür yardımcısı Öznur K. hakkında 'suçu bildirmeme ve gizleme', merkezle bağlantısı olan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hasan A. hakkında da 'Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan iddianame hazırlandı.
ZİMMETE 130 BİN LİRA GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI
Bazı belgelerin kağıt kıyma makinesiyle yok edildiği belirtilen iddianamede, ''Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada kurum yetkilileri tarafından çalışanlardan istenildiği iddia edilen ve tanıkların verdiklerini iddia ettikleri para miktarının yaklaşık 130 bin lira civarında olduğunun alınan ifadelerden anlaşıldığı'' denildi.
Merkezin eski müdürü Mehmet Y. de dernek tarafından kuruma alınacak aracın ücretinin yarısının bir hayırsever tarafından karşılanacağı, kalan yarısı için de para temin edilememesi üzerine idari personelle yaptıkları toplantıda bağış yapılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu, ancak kimin ne kadar bağış yaptığını bilmediğini söyledi. Kendisinin de bağış yaptığını belirten Mehmet Y., kimseye bağış yapması konusunda baskı yapmadığını öne sürdü. 
Diğer şüpheliler Hasan A. ve Öznur K. de suçlamaları kabul etmedi. 
KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI
Şüphelilerin yargılanması devam ederken, eski müdür Mehmet Y., 23 Ekim 2019 tarihinde kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için kuruma geldi. Mehmet Y., kurum içerisinde eski mesai arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Bu anlara ilişkin fotoğraflar da yerel internet haber siteleri tarafından haberleştirildi. Mehmet Y. bunun üzerine 'özel hayatın gizliliği ihlal edildiği' gerekçesiyle fotoğrafları basına verdiğini iddia ettiği kurumda temizlik personeli olarak görev yapan Sevcan S. ile bunu haberleştiren gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başsavcılık yapılan soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 
İL MÜDÜRLÜĞÜ YEVMİYE KESME CEZASI VERDİ
Mustafa Y.'nin aynı şikayeti üzerine Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de valilik onayıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda geçen yıl kasım ayında şirket personeli olan temizlik görevlisi Sevcan S. hakkında, 'Amirleri, iş yeri mensupları, iş yeri arkadaşları veya maiyeti hakkında yalan ve yanlış şayialar çıkarmak, asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmak, görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak' maddeleri nedeniyle maaşında 5 yevmiye kesimi ve mevcut çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kurumun işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğü'nce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesine karar verildi. Ayrıca konunun daha detaylı incelenmesi için Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. 
Güvenlik görevlileri Hüseyin K.ve Hasan B. hakkında ise, 'Görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak' maddeleri nedeniyle maaşından 5 yevmiye kesimi yapılarak, mevcut çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kuruluş işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğü'nce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesine karar verildi.
BAŞKA YERLERDE GÖREVLENDİRİLDİLER
Karar gereği Sevcan S., Ahmet Mete Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne, Hasan B. Karaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne, Hüseyin K. ise Karaman Dursun Fakih Huzurevi Müdürlüğü'ne görevlendirildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3