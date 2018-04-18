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Eski milli tekvandocuyu öldüren 'kızına' 15 yıl hapis

ANKARA Keçiören'de, kuyumculuk yapan eski milli tekvandocu Sinan Görsoy'u (44) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, kızı Sinem Gürsoy (20), 'haksız tahrik altında üst soyu öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski milli tekvandocuyu öldüren 'kızına' 15 yıl hapis
ANKARA Keçiören'de, kuyumculuk yapan eski milli tekvandocu Sinan Görsoy'u (44) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, kızı Sinem Gürsoy (20), 'haksız tahrik altında üst soyu öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sinan Gürsoy, Nisan 2016'da, Keçiören'deki iş yerinde tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olay anında odada bulunan eşi ve iki kızı, Gürsoy'un kendini kaza sonucu vurduğu yönünde ifade verdi. Soruşturmayı yürüten polis ise olayın intihar olduğu yönünde tutanak tuttu. Ancak savcılık, olay yeri incelemesi ve Adli Tıp muayenesinin ardından, kurşunun giriş-çıkış ve isabet ettiği duvarın açısı nedeniyle, tabancayı odada bulunan başka bir kişinin ateşlediği kanaatine vardı. Savcı, olay yerinde yaptığı keşifte, "Tanıkların her üçü de ölenin tartışma sırasında elindeki tabancayı çevirirken, tabancanın patladığını ifade ettikleri, ifadeler ve toplanan kanıtlara göre ortaya çıkan çelişkiler nedeniyle olay yerinde yapılan keşif sırasında yine aynı anlatımlarda bulundukları ancak olay sırasında kendilerinin ve ölenin bulunduğu konum göz önüne alındığında, ölüme yol açan mermi çekirdeğinin duvara isabet ettiği yer ve kovanın bulunduğu yer göz önüne alındığında anlatımların gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır" tespitinde bulundu.

KÜÇÜK KARDEŞİN İFADESİ ABLAYI TUTUKLATTI

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Gürsoy'un küçük kızı Nihal Gürsoy'un, amcasına yaptığı itiraflar üzerine tekrar ifadesini aldı. Nihal Gürsoy ifadesinde, babasının çok baskıcı olduğunu ve sürekli kendilerini dövdüğünü, olay günü de yine ablasını elindeki tabancayla dövdüğünü ve ablasının da babasının elindeki tabancayı alarak ateş ettiğini söyledi. Savcılık bunun üzerine Sinem Gürsoy hakkında 'tahrik altında üst soyunu kasten öldürmek' suçlamasıyla dava açtı.

KARAR DURUŞMASI DÜN GÖRÜLDÜ

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görüldü. Sinem Gürsoy, son sözünde, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm, ben öldürmedim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Gürsoy'u, 'haksız tahrik altında üst soyu öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.
 

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