Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (2)

TUTUKLANDI

Eski Korgeneral Metin İyidil, mahkemedeki savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "44 yıl devletime, milletime hizmet ettim, mankurt değilim. Darbe gecesi yaptığım tüm faaliyetler darbenin engellenmesine yönelik olmuştur. Size şu an detaylı olarak anlattığım gibi dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi halinde bunlar açıkça görülecektir. İstinaf 20'nci Ceza Dairesi'nin kararında bunlar detaylı olarak anlatıldı. Benim darbeye karışmadığım tespit edildi. Emrimdeki bana bağlı zırhlı birliklerden tankların çıkmaması ve darbenin bastırılması yönünde katkıda bulunmak üzere fiillerde bulundum. Hakkımda verilen beraat kararı doğrudur. Devletime, milletime, ülkeme, bayrağıma hep bağlı kaldım. Şu an neden burada olduğumu anlayabilmiş değilim. Tutuklanmam talebinin kabul edilmemesini, serbest birakılmamı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Metin İyidil'e isnat edilen 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçunun vasıf ve mahiyetinin CMK'nın 100/3-A maddesi kapsamında kalan suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Kaçma şüphesi gözetilerek adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve atılı suç bakımından tutuklamanın orantılı bir tedbir niteliği taşıdığına hükmeden mahkeme, sanık Metin İyidil'in tutuklanmasına karar verdi.



