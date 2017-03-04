Eski koğuş arkadaşı tarafından düğününde öldürüldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir düğünde bir hafta önce cezaevinden tahliye olan damat 46 yaşındaki Daimi Akyüz'ü, geçen aralık ayında tahliye olan eski koğuş arkadaşı 35 yaşındaki E.T. pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayda 1 kişi de yaralanırken, kaçan E.T.'nin yakalanması izçin çalışma başlatan güvenlikg üçleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Cinayet ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan cezaevinde yatan Daimi Akyüz, bir hafta önce tahliye oldu. Üçüncü evliliğini yapmak isteyen Akyüz ve yakınları dün akşam, düğün salonu olarak da hizmet veren Kültür Mahallesi'ndeki restoranda bir araya geldi. En mutlu günlerinden birini yaşayan Daimi Akyüz, yakını 36 yaşındaki Zafer Yıldırım'la bir ara sigara içmek için restoranın dışına çıktı.

Kapüşonlu kıyafet giyen E.T., iddiaya göre, Akyüz ve Yıldırım'ın yanına yaklaşıp pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından yanındaki bazı kişilerle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Silah sesi üzerine panikle dışarı çıkan düğün salonundakiler, damat Akyüz ile Yıldırım'ı kanlar içinde yerde görünce olayı, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine düğün salonuna gelen sağlık ekipleri Akyüz ve Yıldırım'ı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Daimi Akyüz İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Zafer Yıldırım ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akyüz kurtarılamazken, Yıldırım'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşamını yitiren Akyüz'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EN MUTLU GÜNÜNDE ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Daimi Akyüz ile cinayet şüphelisi E.T.'nin cezaevindeyken aynı koğuşta kaldıkları, bilinmeyen bir nedenle ikisi arasında husumet oluştuğu belirtildi. E.T.'nin tahliye olduktan sonra Akyüz'ü en mutlu gününde öldüreceği yönünde tehdit ettiği öğrenildi.

CİNAYETTTEN ARANIYORMUŞ

Geçen yıl aralık ayında tahliye olan şüpheli E.T.'nin, aynı ay içinde, İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili arandığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırı sırasında E.T.'nin yanında olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. E.T.'nin yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor.