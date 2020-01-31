Eski kız arkadaşını tehdit etti, bıçakla saldırdı 

ADAPAZARI'nda, Turgay D. kendisiyle görüşmek istemediği için tartıştığı eski kız arkadaşını tehdit etti. Turgay D. bıçakla saldırırken, yaşanan arbedede 2 kişi yaralandı.

Adapazarı Yeni Cami mevkiinde eski kız arkadaşının çalıştığı iş yerine gelen Turgay D., eski kız arkadaşıyla görüşmek istedi. Turgay D. kız arkadaşından olumsuz cevap alınca tehdit etmeye başladı. Bu sırada araya giren kişiler, Turgay D.’yi uzaklaştırmak istedi. Turgay D. üzerindeki bıçağı çıkartarak çevresindekileri tehdit etti. Yaşanan arbedede Selçuk D. bacağından bıçaklanırken, Turgay D. ise çevredekiler tarafından darbedildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Selçuk D. ve Turgay D.’ye ilk müdahalede bulundu.

Turgay D.’nin evli olduğu öğrenilirken, yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



