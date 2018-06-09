Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FOTOĞRAFLI
09 Haziran 2018 Cumartesi 15:33
TUTUKLANDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde tüfekle ateş açtığı eski kayınbiraderi Gökhan Dakım'ı (35) yaralayan, onun yanındaki arkadaşı Sinan Ünlü'yü (25) ise öldüren Çetin Dakım (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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