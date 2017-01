Eski kadın arkadaşını bıçaklayan zanlı adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Erol C., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, E.Ö.'yü başka bir erkekle ilişkisi olduğu iddiasıyla tartışıp bıçakladığını söylediği belirtildi.

Olay dün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan E.Ö.'nün işyerinde çalışırken yanına eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Erol C. geldi. İddiaya göre E.Ö.'nün başka bir erkekle arkadaş olduğunu öğrenen Erol C. arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, üzerindeki bıçakla kadını karnından ve sol bacağından yaraladıkten sonra hastane polisi tarafından yakalandı. Polise ifade veren Erol C., "Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle yanına konuşmaya gittim. Sonra bu olay meydana geldi" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlan Erol C. bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralanan Emine Ö. ise Gazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.



