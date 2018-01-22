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Eski hekim ByLock'tan tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski hekim A.K. tutuklanarak cezaevine...

Eski hekim ByLock'tan tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski hekim A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 2016 Ocak ayına kadar Sivas Numune Hastanesi'nde Çocuk Psikiyatristi Doktoru olarak görev yapan sonrasında askeriyenin yaptığı sınavı kazanarak astsubay doktor olmak üzere İstanbul'da eğitim alan fakat Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doktor olacağı kurumun kapatılması nedeniyle kamuya geçemeyen  A.K., İstanbul'da gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sivas'a getirilen A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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