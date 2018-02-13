Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 
Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü 
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti

Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti

ADANA'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı (47) cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu....

Eski eşten 'Sevgililer Günü' dehşeti

ADANA'da Mahmut Demirci, Sevgililer Günü nedeniyle barışma teklifine olumsuz yanıt veren eski eşi Zuhal Kırlangıç'ı (47) cadde ortasında pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Demirci ise yoğun bakımda.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşi Zuhal Kırlangıç ile barışmak isteyen Mahmut Demirci, kadının peşini bırakmadı. Bugün de Kırlangıç'ı takip eden Demirci, kadının yanına gelerek kendisini çok sevdiğini ve Sevgililer Günü'ne barışmış olarak girmek istediğini söyledi. Kırlangıç'ın reddetmesi üzere öfkelenen Demirci, pompalı av tüfeğiyle kadını göğsünden vurdu, ardından da aynı silahı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Kırlangıç ve Demirci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Demirci'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314