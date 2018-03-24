Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Eski eşinin vurduğu hamile kadın bebeğini kaybetti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, eski eşi Hüseyin Bakay (36) tarafından iddiaya göre kazara kafasından vurularak ağır yaralanan 5 aylık hamile Merve Pekdemir (27) bebeğini kaybetti.

Eski eşinin vurduğu hamile kadın bebeğini kaybetti
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, eski eşi Hüseyin Bakay (36) tarafından iddiaya göre kazara kafasından vurularak ağır yaralanan 5 aylık hamile Merve Pekdemir (27) bebeğini kaybetti.

Beş gün önce meydana gelen olayda, Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'taki evinde eski eşi Hüseyin Bakay ile birlikte yaşayan Merve Pekdemir, saat 00.30 sıralarında dışarı çıkıp, gezmek istediğini söyledi. Buna karşı çıkan Hüseyin Bakay, tartışma çıkınca evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin Bakay, iddiaya göre, eve geldiğinde Merve Pekdemir'i tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin Bakay, Pekdemir'in elindeki silahı almak isterken silah ateş aldı. Yanağından giren kurşun Pekdemir'in başının arkasından çıktı. Şoka giren Hüseyin Bakay, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve Pekdemir, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Hüseyin Bakay, apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı ve çağrılan başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Bakay'ın verdiği ifadesinde "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı" dediği öğrenildi.

Merve Pekdemir ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Bakay ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beş gündür yoğun bakımda tedavisi süren Merve Pekdemir'in beyin fonksiyonlarını yitirdiği ve bitkisel hayata geçtiği, karnında ölen bebeğin ise operasyonla alındığı öğrenildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314