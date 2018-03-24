Eski eşinin vurduğu hamile kadın bebeğini kaybetti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, eski eşi Hüseyin Bakay (36) tarafından iddiaya göre kazara kafasından vurularak ağır yaralanan 5 aylık hamile Merve Pekdemir (27) bebeğini kaybetti.Beş gün önce meydana gelen olayda, Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'taki evinde eski eşi Hüseyin Bakay ile birlikte yaşayan Merve Pekdemir, saat 00.30 sıralarında dışarı çıkıp, gezmek istediğini söyledi. Buna karşı çıkan Hüseyin Bakay, tartışma çıkınca evden ayrıldı. Bir süre dışarıda dolaşan Hüseyin Bakay, iddiaya göre, eve geldiğinde Merve Pekdemir'i tabancayı başına doğrultmuş halde buldu. Hüseyin Bakay, Pekdemir'in elindeki silahı almak isterken silah ateş aldı. Yanağından giren kurşun Pekdemir'in başının arkasından çıktı. Şoka giren Hüseyin Bakay, kanlar içinde yatan kadını kucağına alarak daireden çıkıp komşularından yardım istedi. Ağır yaralanan Merve Pekdemir, çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.Hüseyin Bakay, apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı ve çağrılan başka bir ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Bakay'ın verdiği ifadesinde "Gezme nedeniyle sevgilimle tartıştım. Benim silahımı alıp kendisine doğrultunca ben de almak istedim. Almak isterken bir anda silah ateş aldı" dediği öğrenildi.Merve Pekdemir ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Bakay ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beş gündür yoğun bakımda tedavisi süren Merve Pekdemir'in beyin fonksiyonlarını yitirdiği ve bitkisel hayata geçtiği, karnında ölen bebeğin ise operasyonla alındığı öğrenildi.