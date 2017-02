Eski eşinin evinin önünde ateş açtı, yoldan geçen genci öldürdü

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, boşandığı eşinin evinin önünde giderek pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan, yoldan geçen 17 yaşındaki Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurarak ölümüne neden olan 28 yaşındaki B.K. ve 3 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay geçen 10 Şubat gecesi Elmalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. B.K., boşandığı eşinin ikinci evliliğini yaptığını öğrenince öfke krizine girdi. B.K., arkadaşları M.E. (30), Y.E. (17) ve İ.B.'yi (37) de yanına alarak, eski eşinin evinin önüne gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eve ve çevreye rastgele ateş eden B.K., yolda geçen Abdülkadir Koçaslan'ı başından vurdu. B.K. ve 3 arkadaşı, Koçaslan'ın kanlar içinde yere yığılması üzerine olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören çevre sakinleri polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Abdülkadir Koçaslan'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Koçaslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan B.K., M.E., Y.E. ve İ.B.'ye yakalanarak gözaltına alındı. Koçaslan ise kentte toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.E., M.E. ve Y.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

