Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, çiftçi Abdurrahman D. (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Abdurrahman D., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi'ndeki ofiste meydana geldi. Abdurrahman D., eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'in ofisine gitti. Abdurrahman D., boşanmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği Ergin'i, yanında getirdiği tabancayla göğsünden vurdu. Abdurrahman D., ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyunca ofise koşanlar, 2 kişinin yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da ekiplerle birlikte olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İbrahim Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Abdurrahman D. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdurrahman D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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