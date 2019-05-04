Eski eşinin bıçakladığı Gülhanım, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA'da 4 yıl önce boşandığı eşi Veysel Yat'ın (51) "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek, 5 yerinden bıçakladığı Gülhanım Doğu (46), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, geçen pazartesi saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan ve Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatleri ile kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın önünde beklemeye başladı. Yat, servisten inen Doğu'nun yolunu kesti. Başkasıyla evlenemeyeceğini söyleyerek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu ise oturduğu binaya girmek istedi. Ancak eski eş, yanında getirdiği bıçağı, Doğu'ya art arda sapladı. 5 bıçak darbesi alan Doğu, ihbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise polis tarafından yakalandı. Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.KURTARILAMADIYoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Gülhanım Doğu, bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Hastaneden yakınları tarafından alınan Doğu'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gülhanım Doğu'nun otopsinin ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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