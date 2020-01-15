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Eski eşini öldürüp, kızını sakat bırakan temizlik işçisine, 38 yıl hapis cezası

GÜVENLİK 15.01.2020, 12:32
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Eski eşini öldürüp, kızını sakat bırakan temizlik işçisine, 38 yıl hapis cezası
KONYA'da üç yıl önce, eski eşi Sevda Yetişir'i (37), evli oldukları dönemde kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren, kızı Rabia Yetişir'i (20) de ağır yaralayan Niyazi Yetişir (45), 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 31 Ağustos 2017 tarihinde merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, cinayete kurban gitmeden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Niyazi Yetişir'i terk edip, kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çift, boşandı.
Ancak bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, eski eşini, evli oldukları dönemde kendisini aldattığı iddiasıyla yol ortasında bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Sevda Yetişir, ağır yaralanırken, Niyazi Yetişir, yolun karşısında bulunan kuaför dükkanına girerek, burada çalışan kızı Rabia Yetişir'e de 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, anne-kız hastaneye kaldırıldı. Mahkeme kararı kesinleşmediği için öldüğü tarihte halen eski eşinin soyadını kullanan Sevda Yetişir, kurtarılamadı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Rabia Yetişir ise omuriliğine saplanan mermi nedeniyle engelli kaldı.
'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'
Olaydan sonra tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Niyazi Yetişir, davanın ilk duruşmasındaki savunmasında, olay günü annesinin evine giderken eşini, tesadüfen yolda gördüğünü ileri sürdü. Yetişir, "Sevda aramızda daha boşanma davası yokken beni terk edip, gitti. Beni bir başkasıyla aldatıyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Ben bu olayları öğrenince boşanma davası açtım. Daha sonra da boşandık. Olay günü büyük oğluma, annemin yanına gideceğimi söyledim. O gelmeyeceğini söyledi. Oğlum evde tek kalacağı için kendisine zarar verebileceğini düşünerek, bulundurma ruhsatlı tabancamı yanıma aldım. Yolda kızım Rabia ile karşılaştım. 'Konuşalım' dedim ancak benim yüzüme bile bakmadı. 'Kuaförde mi çalışıyorsun?' dedim, hızlı bir şekilde yanımdan ayrıldı.
Biraz zaman geçtikten sonra kızımı erkek bir şahsın kullandığı motosikletin üzerinde gördüm. Yolun karşısına geçtiğimde de tesadüfen eşim Sevda'yı gördüm. Yanında annesi vardı. Markete gidiyorlardı. Yanlarına gittim, eşime 'neden kızıma göz kulak olmuyorsun', dedim. Bana 'Sen karışma' diyerek, küfretti. Küfretme diye uyardım. Ancak devam etti. Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Konuşurken annesi de beni itekleyince kendimi kaybedip, ateş ettim. Pişmanım" dedi.
SOL AYAĞI İŞLEVİNİ YİTİRMİŞ
Yargılama aşamasında Rabia Yetişir hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporda, genç kızın sol ayak bileğinin hareket kabiliyetini yitirdiği, sağ ayak bileğinde de yüzde 50 güç kaybı olduğu, yürüteçsiz yürüyemediği ve bir organının işlevini yitirdiği bildirildi. 
38 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Niyazi Yetişir ile şikayetçi olan kızı Rabia Yetişir (20), ve eski kayınvalidesi Leyla Kütük (60) hazır bulundu. Son sözünde pişman olduğunu söyleyen Niyazi Yetişir'i mahkeme heyeti, önce 'eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Ardından tahrik indirimiyle cezayı 20 yıla indirdi. Rabia Yetişir'e yönelik eyleminden dolayı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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