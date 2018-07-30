Eski eşini öldürmekle suçlanan sanık: Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşandığı eşi Leyla Kavak'ı (35) ormanlıkta başını keserek, öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Demirhan (52), hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada ifade veren Demirhan, "Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi, kendimi kaybetmişim. Başına yumruk vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Demirhan, savcılıktaki "Kendisine yumruk attım, yanımdaki bıçakla boğazını kestim ve kafasını koparttım" ifadesini ise reddetti.

Serik'in Akbaş Mahallesi'nde, 2014 yılında ormanlıkta, başı kesik cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın, eski eşi Mehmet Demirhan tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin dava, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Demirhan, kardeşi tutuksuz sanık Ömer Demirhan ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmaya öldürülen Leyla Kavak'ın yakınlarından kimse gelmedi.

KADININ BAŞI HALA BULUNAMADI

Davayla ilgili iddianamede, tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan'ın, eski eşi Leyla Kavak'ı 14 Temmuz 2014 tarihinde öldürmeyi planladığı, 28 Ağustos'ta iş yerinden alarak önce eve götürdüğü ardından öldürülen kadının babasının evine götürme bahanesiyle Akbaş Mahallesi'nde ormana götürdüğü, başına taşla vurup bayılttığı, kadının elbiselerinden alınan meni örneklerinden cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı ardından kafasını keserek, ormana attığı anlatıldı. İddianamede, tutuklu sanığın, olayın ertesi günü yaşananları kardeşine anlattığı ve birlikte cesedi ormana gömdükleri aktarıldi. İddianamede, ayrıca Mehmet Demirhan'ın 'nitelikli cinsel istismar' ve 'tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, tutuksuz yargılanan kardeşi Ömer Demirhan'ın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek'ten 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Leyla Kavak'ın başının aramalara rağmen bulunamadığı da kaydedildi.

'İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZÜM KALMADI'

Duruşmada ifade veren Mehmet Demirhan, 2013- 2014 yıllarında cezaevinde olduğunu, bu sırada eşi olan Leyla Kavak'ın kendisini jandarma görevlisiyle aldattığını öğrendiğini öne sürdü. Cezaevinden çıktıktan sonra eşinden boşandığını dile getiren Demirhan, "Boşandıktan sonra Leyla Kavak beni rahat bırakmadı. Her fırsatta evime geldi. Gece yarıları çıkıp geliyordu. Ben kendisine 'Bu saate kimleysen onun yanda kal, bir daha benim evime gelme' dememe rağmen sürekli geldi. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Hatta kendisi hakkında beni rahatsız ettiği için suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

'ERKEKLİK GURURUMA DOKUNAN SÖZLER SÖYLEDİ'

Olay günü motosikletle giderken, çarşıda Leyla Kavak'la karşılaştığını ve köye gideceğini söylediğini öne süren Demirhan, şunları kaydetti:

"Bana 'Ben de geleceğim' dedi. Ben de 'Seni yanımda taşımaktan utanıyorum' dedim. Israr edince saat 20.00 sıraları olduğu için kabul ettim. Birlikte yola çıktık. Babasının evinin olduğu yol ayrımına gelince bana 'Sen de gel' dedi. 'Benim orada ne işim var, gelmem' dedim. Bana çok kızdı, tartıştık. 'Seni rezil edeceğim' dedi. Bu sırada sigara yaktım ve 'Keşke böyle şerefsizlerin lafına bakmasaydın. Çocuklarımızla geçinip, giderdik' dedim. Bunun üzerine bana 'Sensin şerefsiz' dedi. Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Başına yumruk vurduğumu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum."

'CESEDİ ORMANA GÖMDÜK'

Olayın olduğu yerin Akbaş Mahallesi'ne giden yol kenarı ve ormanlık olduğunu anlatan Mehmet Demirhan, cesedi ormanın içine birkaç metre taşıdığını, bıçağı da oraya bıraktığını söyledi. Ertesi gün kardeşlerinin yanına giderek, olayı anlattığını, bunun üzerine küçük kardeşinin 'Kimseye bir şey anlatmayalım' dediğini belirten Demirhan, "Olay yerine diğer kardeşim Ömer'le birlikte gittik. Cesedi ormanın içine gömdük. Bıçağı da alıp, köprüden ırmağa attım" dedi.

'KAFASINI NASIL KESTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Mahkeme başkanının "Leyla Kavak'ın başını kesmişsin. Kafayı ne yaptın?" sorusu üzerine Mehmet Demirhan, "Orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Kafasını nasıl kestiğimi, ne yaptığımı hatırlamıyorum; ama ceset orada kaldı" diye yanıt verdi.

'BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM VE KAFASINI KOPARTTIM'

Mahkeme başkanı, tutuklu sanığa Serik Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği "Leyla Kavak benim 18 yıllık eşimdi. Boşandıktan sonra köye giderken yolda gördüm. Yolda kendisine cinsel ilişkiye girmek istediğimi söyledim. Ormanın içinde cinsel ilişkiye girecektik. Bu sırada ereksiyon problemim oldu. Erkeklik gururuma dokunan laf söyledi. Bunun üzerine ben de kendisine yumruk attım, yanımdaki bıçakla boğazını kestim ve kafasını koparttım" ifadesini okuyunca Mehmet Demirhan, bu ifadeyi kabul etmediğini ve doğrusunu mahkemede söylediğini belirtti.

'OLAY YERİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM'

Sanık Mehmet Demirhan, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasını da kabul etmeyerek, "Leyla Kavak'ı bir jandarma uzman çavuşla kendi yatağımda cinsel ilişki sırasında yakaladım. Öldürme kastım olsaydı o zaman öldürürdüm. Hatta diğerleriyle birlikte öldürürdüm. Maktulle olay yerinde cinsel ilişkiye girmedim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Leyla Kavak'ın iç çamaşırında senin DNA örneğin bulunmuş" demesi üzerine sanık Mehmet Demirhan, kendisinden DNA için örnek alınmadığını iddia etti.

'AĞABEYİM İFTİRA ATIYOR'

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Ömer Demirhan da ağabeyinin kendisi hakkında söylediği sözlerin iftira olduğunu savunarak, "Ağabeyim, bana iftira atıyor. Benim bu olaydan haberim olmadı. Olsaydı jandarma ve polisi arardım. Leyla Kavak'ın öldüğünü salasını duyunca öğrendim. Hiçbir şekilde olay yerine gitmedim ve yardım etmedim. Leyla'nın öldüğü haberi gelince ağabeyim Mehmet beni aradı ve 'Bizim oğlan, Leyla ölmüş. Neden öldüğünü öğreniver' dedi. Ben de bunu kimseye soramayacağımı söyledim" dedi.

Duruşmada söz alan Ömer Demirhan'ın avukatı da müvekkilinin olaydan sonraki 2 güne ait cep telefonu HTS kayıtlarının çıkarılmasını isteyerek, "Müvekkilimin olaydan bihaber olduğu görülecektir" diye konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



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