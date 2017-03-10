Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı (2)

BAŞKA BİRİYLE OLMASINI ERKEKLİĞİNE YEDİREMEMİŞ

Mert Toprak, tutuklanmadan önce emniyetteki ifadesinde, "Benden ayrıldıktan sonra başka biriyle olmasını erkekliğime yediremedim. Barışmaya gidip, ikna etmeye çalıştım. Bana hakaret etti. Tartışma kavgaya dönüştü. Bana hakaret edince önce boğazını kestim ve kalbinden bıçakladım. Onu çok seviyordum. Bir anlık öfke, kıskançlık beni çılgına çevirdi. Üzgünüm, böyle olmamalıydı. Onunla çok güzel hayallerim vardı" dedi. Eski eşinin öldürdüğü Gizem Olgun'un, bugün öğle namazından sonra Yalıkavak Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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