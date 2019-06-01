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Eski eşini kıskandığı için vurmuş

ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan eski eşi Esra Çumak’ı (32) tabancayla vurarak yaralayan Cesur Köse, kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. Köse tutuklanırken, Esra Çumak’ın tedavisi sürüyor. Olay, dün, Adapazarı Çark Caddesi’ndeki...

Eski eşini kıskandığı için vurmuş
ADAPAZARI’nda, kuaförde çalışan eski eşi Esra Çumak’ı (32) tabancayla vurarak yaralayan Cesur Köse, kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. Köse tutuklanırken, Esra Çumak’ın tedavisi sürüyor.
Olay, dün, Adapazarı Çark Caddesi’ndeki kuaför dükkanında meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayram yoğunluğu nedeniyle yardıma giden Esra Çumak, dükkana gelen eski eşi Cesur Köse tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Esra Çumak, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Esra Çumak daha sonra Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Olay yerinde gözaltına alınan Cesur Köse emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köse çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cesur Köse'nin emniyetteki ifadesinde eski eşini kıskanç nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

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