Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, eski eşi Ayşe K.'yi (35) bıçaklayarak ağır yaralayan ve polis merkezine giderek teslim olan Habib Kaya (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Habib Kaya, dün saat 07.00 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde oturan, 5 ay önce boşandığı Ayşe K.'nin evine gitti. Kaya ve Ayşe K.'nin bilinmeyen nedenle başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Habib Kaya, kavga sırasında eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, koşarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olan Ayşe K. tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olaydan sonra evin yakınlarındaki polis merkezine giderek teslim olan Habib Kaya ise dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.