Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

İZMİR'in Buca ilçesinde, eski eşi Ayşe K.'yi (35) bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Habib Kaya (41) hakkında savcı, mütalaasını açıkladı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Kaya, "Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim" dedi.

Olay, mart ayında, Buca'ya bağlı Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Habib Kaya, olaydan 5 ay önce boşandığı Ayşe K.'nin evine gitti. Ayşe K.'nin, eski eşinin barışma talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Habib Kaya, kavga sırasında eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, evden kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ayşe K., tedaviye alındı. Olaydan sonra evin yakınlarındaki polis merkezine giderek, teslim olan Habib Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya hakkında 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan dava açıldı.

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Habib Kaya, tedavisinin ardından taburcu edilen mağdur Ayşe K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ile tarafların avukatları katıldı. Mağdur avukatı Seda Banu Akyüz, davanın geldiği aşamada sanığın, müvekkiline başka erkekle birlikte olduğu iddiasıyla iftira attığını, bu gerçek olsa bile tarafların boşanmış olduğunu belirterek, sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik de bakanlık adına sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleşmesi nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

'ÖLDÜRME NİYETİM OLSA GERÇEKLEŞTİRİRDİM'

Mütalaaya karşı söz alan sanık Habib Kaya, "Öldürme amaçlı yaralamadım. Mağdurun ailesi daha önce beni dövdüğü için olay anında sinirlenip, bıçağımı çıkardım. Öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa gerçekleştirirdim" dedi.

Sanık avukatı ise esas hakkında savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederken, Habib Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.