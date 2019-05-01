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Eski eşini, 'Benden başkasıyla olamazsın' deyip 5 yerinden bıçakladı

ANTALYA'da Veysel Yat (51), başkasıyla evleneceğini öğrendiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) apartman girişinde önünü kesip, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan Doğu hastanede tedaviye alınırken,...

Eski eşini, 'Benden başkasıyla olamazsın' deyip 5 yerinden bıçakladı
ANTALYA'da Veysel Yat (51), başkasıyla evleneceğini öğrendiği eski eşi Gülhanım Doğu'yu (46) apartman girişinde önünü kesip, "Benden başkasıyla olamazsın" diyerek 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan Doğu hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan ve cumartesi günü Muratpaşa ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gelen Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu'nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı. Veysel Yat, servisten inen Doğu'nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, "Benden başkasıyla olamazsın" dedi. Gülhanım Doğu binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Yat, eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesiyle yaraladı.
Kanlar içinde kalan Doğu'yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Veysel Yat ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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