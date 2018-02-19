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Eski eşini av tüfeğiyle yaraladı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () – ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde Metin Y. (40), bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi Ayşe Başaran’ı (33) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle başından vurdu. Ağır...

Eski eşini av tüfeğiyle yaraladı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () – ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde Metin Y. (40), bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi Ayşe Başaran’ı (33) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle başından vurdu. Ağır yaralanan Başaran hastanede tedavi altına alınırken, bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli Metin Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kaş Mahalle’de meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan Metin Y., bir süre önce ayrıldığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği 2 çocuğunun annesi Ayşe Başaran ile tartıştı. İddiaya göre Ayşe Başaran’ın beraberliği sonlandırmak istediğini söylemesi üzerine çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Metin Y. av tüfeğiyle kadına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan komşular eve geldiğinde Ayşe Başaran’ı kan içinde yerde yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Başından ağır yaralanan Ayşe Başaran sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Yalvaç Devlet Hastanesi’ne, oradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ayşe Başaran’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Metin Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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