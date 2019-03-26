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Eski eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis

BURSA'da, sokakta tartıştığı boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürüp, çantasını gasbetmekten tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu (45), cinayetten müebbet, gasp suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Olay,...

Eski eşini 23 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis
BURSA'da, sokakta tartıştığı boşandığı eşi Özlem Meşeli'yi (38), 23 yerinden bıçaklayarak öldürüp, çantasını gasbetmekten tutuklu yargılanan Hasan Gündoğdu (45), cinayetten müebbet, gasp suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Olay, geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip ederek karşısına çıktı. Gündoğdu, Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, hayatını kaybetti. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları katıldı. Gündoğdu’nun avukatı  Bünyamin Aygece, eski savunmaları tekrarlayıp, sanığın tahrik altında suçunu işlediğini ifade ederek, "Ben sanığın yerinde olsaydım, öldürmeyebilirdim belki ama döverdim" dedi. Eski savunmalarını tekrarlayan sanık Hasan Gündoğdu, "Benim diyecek bir şeyim yok" dedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra Hasan Gündoğdu’ya, 'kasten öldürmek' suçundan indirim maddelerini uygulamadan ömür boyu, gasptan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

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