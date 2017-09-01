Eski eşine silahlı saldırından sonra yaralı ele geçen koca öldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, eski eşi Vesile Demiralay'a silahlı saldırı düzenlediği sırada polisle girdiği çatışmada karnından vurulan Mustafa Akkurt, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalvaç İlçesi'nde Vesile Demiralay, sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce eşi Mustafa Akkurt'tan boşandı. Ailesinin yanına yerleşen Vesile Demiralay, Şarkikaraağaç İlçesi'nde hayvancılık yapan eski eşi tarafından eve geri dönmesi için iddiaya göre sık sık tehdit edildi. Akkurt'un tehditlerini sürdürmesi üzerine Demiralay, üvey ağabeyi Hüseyin ve oğlu Ali Görenekli ile dün öğle saatinde Yalvaç Adliyesi'ne giderek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak istedi. Adliye önünde bekleyen Mustafa Akkurt, üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek eski eşine ateş etmek istedi. Akkurt, araya giren Hüseyin Görenekli ve oğlunu çeşitli yerlerinden vurdu. Vesile Demiralay ise kaçarak sivil ekip otosuna sığındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Araçtaki eski eşine ateş eden Akkurt ile polis arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmada karnından vurulup yaralı ele geçirilen Mustafa Akkurt, Yalvaç Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Akkurt, buradaki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Akkurt'un silahında çıkan mermilerle yaralanan Hüseyin ve Ali Görenekli'nin tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI