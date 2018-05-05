Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

Eski eşine hakaret eden kadına, 3 gün hapis

BURSA'da 2 yıl önce boşandığı Hüseyin Ö.'ye hakarette bulunup, rahatsız ettiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine G.'ye (44) ), 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet'...

Eski eşine hakaret eden kadına, 3 gün hapis
BURSA'da 2 yıl önce boşandığı Hüseyin Ö.'ye hakarette bulunup, rahatsız ettiği gerekçesiyle Aile Mahkemesi tarafından hakkında tedbir kararı alınan Emine G.'ye (44) ), 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet' suçundan 3 gün hapis cezası verildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde oturan Emine G., şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık eşi Hüseyin Ö.'den 2 yıl önce boşandı. Daha sonra çift arasında 9 yaşındaki kızlarının görülmesi konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Emine G. iddiaya göre, tartışmalar sırasında Hüseyin Ö.'ye hakarette bulunup, tehdit etti. Bunun üzerine Hüseyin Ö., Emine G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi, Emine G. hakkında, 'Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı kapsamında, eski eşine ve kızına yaklaşmaması yönünde karar verdi.
İki ay önce kızını görmek için gittiği okula mahkeme kararı kapsamında alınmayan Emine G., burada karşılaştığı eski eşi ile tartıştı. Hüseyin Ö., iddiaya göre, Emine G.'nin kendisine yönelik tehdit ve hakaretlerini cep telefonu ile görüntüleyip polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Bursa 6'ncı Aile Mahkemesi, Emine G.'ye, 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine muhalefet' suçundan 3 günlük 'zorlama' hapsi verdi.
Kararın kendisine tebliğ edilmesi sonucu ne yapacağını öğrenmek için Bursa Adliyesi'ne gelen Emine G., kendisine şiddet uyguladığı için boşandığı eski eşinin gerçekleri söylemediğini, kızını kendisine göstermediğini ileri sürdü. Emine G., "Çocuğumu görmem suç mu? Ben bir anneyim, o benim canım. Adalet istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
Emine G., karara itiraz ettiğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314