Eski eşi hemşireyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi (39), defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Günay Alkan (43), tutuklandı.Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi'nde çalışan Fatma Tüfenkçi, dün saat 12.00 sıralarında, çalıştığı iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Ancak Adnan Menderes Mahallesi Çobanyıldızı Sokak'a geldiğinde, yolunu boşandığı eşi Günay Alkan kesti. İddiaya göre, Alkan 2 çocuğunun annesi Tüfenkçi'ye yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Tüfenkçi, olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi'yi karnından defalarca bıçakladı. Fatma Tüfenkçi kanlar içinde bir kaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Eski koca ise kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüfenkçi, ilk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Tüfenkçi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.Polis, olaydan sonra kaçan Günay Alkan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Alkan'ın olayda kullandığı bıçak ise attığı çöp kutusunda bulundu. Polisteki, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Alkan, tutuklanarak Ödemiş Kaymakçı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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