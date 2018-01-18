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Eski eşe adliye önünde tepkiye polis müdahalesi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da Deniz Ceylan ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, adliye önünde karşı karşıya geldi. Deniz Ceylan ve yakınlarının tepki gösterip üzerine yürüdüğü...

Eski eşe adliye önünde tepkiye polis müdahalesi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da Deniz Ceylan ve aralarında koruma tedbirinin ihlali davası bulanan boşandığı eşi İlker Lazoğlu, adliye önünde karşı karşıya geldi. Deniz Ceylan ve yakınlarının tepki gösterip üzerine yürüdüğü Ceylan, polisler tarafından uzaklaştırdı.
Deniz Ceylan ile İlker Lazoğlu 8 ay önce tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, genç kızın ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine gizlice resmi nikah yapıp evlendi. Evlendikten yaklaşık 1.5 ay sonra İlker Lazoğlu eşi Deniz Ceylan'a iddiaya göre şiddet uyguladı. Bunun üzerine genç kadın dava açıp eşinden boşandı. Mahkemece İlker Lazoğlu'na eşinden uzaklaştırma cezası verildi. Yaşadıklarının ardından pisikolojisinin bozulduğunu öne süren Deniz Ceylan eşinin kendisini tehdit ettiğini iddia edip, videosunu sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra açıklama yapan İlker Lazoğlu da eski eşinin açıklamalarını yalanladı.
Deniz Ceylan, bugün babası Engin ve kızkardeşi Derya Ceylan ile ona destek veren bir grup kadınla birlikte Samsun Adliyesi 1'inci Aile Mahkemesi'de görülen koruma tedbirini ihlal davasının ilk celsesi için adliye önüne geldi. Basın açıklaması yapmak isteyen grup adliyenin dış kapısında bir araya geldi. Bu sırada adliye önüne gelen İlker Lazoğlu, "Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğim dilekçelerim var. Ailemizi yıkan, parçalayan, bu kadındır. Bizi mahveden, evime ve dükkanıma saldıran bunlardır" dedi. Deniz Ceylan'ın babası ve kız kardeşi, İlker Lazoğlu'nun üzerine yürüdü. Lazoğlu, "Gördünüz işte sizin önünüzde bana saldırdılar" dedi.
Bu sırada diğerleri de Lazoğlu'nun üzerine yürüdü.
Olay yerinde bulunan polisler Lazoğlu'nu olay yerinden uzaklaştırıp öfkeli grubu sakinleştirdi. Grup daha sonra duruşmayı takip etmek için  adliye binasına girdi.

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