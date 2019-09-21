Eski eş katili babanın kızları: Annemizi ölümle tehdit etmişti

ANTALYA'da 4 yıl önce boşandığı Gülhanım Doğu'yu(46), başkasıyla evlilik hazırlığı yaptığı gerekçesiyle, evinin bulunduğu apartmanda pusu kurarak öldüren Veysel Yat'ın(51) yargılanmasına başlandı. Çiftin kızları, "Annemizi daha önce ölümle tehdit etti" diyerek, babalarından şikayetçi oldu.Olay, geçen 29 Nisan gecesi saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu'nun yeni bir evlilik yapacağını öğrendi. Bunun üzerine eski eşinin işe geliş-gidiş saatleriyle kaldığı evi tespit etti. Olay gecesi de Gülhanım Doğu'nun evinin bulunduğu Kızılarık Mahallesi'ndeki apartmanın girişine saklandı. İş yeri servisinden inip apartmana giren Doğu'yu 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Doğu, cep telefonundan evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Fahrettin P.'yi aradı ancak konuşamadı. Mehmet Fahrettin P., Doğu'nun küçük kızı N.Y. ile apartman girişine indiğinde kadını kanlar içinde buldu. Özel bir hastaneye kaldırılan Gülhanım Doğu, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Veysel Yat ise Alanya'da yakalanarak, tutuklandı.'KARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDA ÖĞRENDİM'Hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Veysel Yat'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Yat ile çiftin kızları N.Y. ve T.A. hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada savunması alınan Veysel Yat, olay gecesi arkadaşından aldığı araçla Alanya'dan Antalya'ya geldiğini anlatarak şöyle konuştu:"Eski eşimin evine yakın noktada, bir kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdim. Ardından yanımdaki kadın bana, 'biri geliyor' dedi. Ben de araca bindim. Manavgat çevre yolundan Alanya'ya doğru hareket ettim. Eve vardığımda saat 02.45 civarıydı. Evde ablamın telefonu çaldı. Ablam bana, 'O kızı bıçaklamışlar' dedi. Ben de 'N.Y. mi?' dedim. O da, 'Yok, senin eski karını' dedi. Ben de kızımı aradım. O sırada kızımın yanındaki polis telefonu aldı ve bana ifademi almaya geleceklerini söyleyerek, adresimi istedi. Ben de verdim."Tutuklu sanık Yat, mahkeme başkanının, "Sen eski eşinin evinin orada ne yapıyordun?" sorusuna, "Ben oraya kadın için gelmiştim. Kadının yanında iki erkek vardı. Beraber sitenin içerisine girdiler. Daha sonra erkekler gitti ve kadın kaldı. Yanına gittim ve anlaştık" şeklinde yanıt verdi.Olayın yaşandığı apartmanın yakınlarındaki güvenlik kameraları görüntüleri izlettirilen tutuklu sanığa, mahkeme başkanı, "Antalya gibi bir yerde çok sayıda bina varken, nasıl oluyor da eski eşinin yaşadığı binanın bahçesinde ilişkiye giriyorsun? Bu sırada eski eşin binaya giriyor ve seni görmüyor. Sen ayrıldıktan sonra da eski eşin bıçaklanarak öldürülüyor. Bu nasıl oluyor?" sorusunu yöneltti. Sanık Veysel Yat da "Bilmiyorum. Eski eşimin yaşadığı evi bilmiyordum" dedi.GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDIDuruşmada izlenen olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Veysel Yat'ın mahallede arabayla beklediği, Gülhanım Doğu'nun servisten inip apartmana girdikten 2 dakika sonra, koşarak çıktığı görüldü. Yat, soru üzerine siteden koşarak, çıkanın kendisi olduğunu söyledi.KIZLARI ŞİKAYETÇİ OLDUDuruşmaya 'müşteki' sıfatıyla katılan çiftin büyük kızı T.A., babasından şikayetçi olduğunu bildirerek, "Anneme tehditleri olmuştu. Annem olaydan bir gün önce telefonda bana, 'Kız kardeşin babanda kalacakmış. Babanın benden istediği bir can kaldı. Onu da alsın kurtulalım' diyerek ağlamıştı. Annem, babamın bakamayacağını bildiği için kız kardeşimin babamda kalmasını istemiyordu" diye konuştu.'BABAM BANA O EVDE KALMA KAN ÇIKAR DEMİŞTİ’Tanık olarak dinlenen çiftin küçük kızı N.Y.(14) de 3 yıldır annesinin yanında kaldığını anlatarak, "Babam oturduğumuz evi yeni öğrenmişti. Olaydan 3 gün önce babam beni okuldan aldı, eve gittik. Halamlarda kalacağım için eşyalarımı almaya babamla gitmiştik. Babam beni kapıda beklemişti. Annemle kaldığım evi bu sayede öğrendi. Annemin evleneceğini de yine aynı gün halamdan öğrendi. O akşam babam Alanya'ya geri döndü. Cumartesi günü konuştuğumuzda ise bana, 'Eğer sen o evde kalırsan kan çıkar' dedi. Ben de 'annemde kalmak istiyorum' diye cevap verdim" şeklinde konuştu.'BABAMA BİLEREK SAATLERİ YANLIŞ SÖYLEDİM'Annesi bıçaklanmadan yaklaşık 4 saat önce babasının kendisini aradığını söyleyen N.Y., "Babam bana, 'Annen işten ne zaman geliyor? Annenin sevgilisi Mehmet Fahrettin P. ne zaman geliyor?' diye sordu. Normalde annem, Mehmet abiden sonra geliyor ama ben, babama bilerek saatleri söylemedim. 'Annem birde, Mehmet abi ise ikide geliyor' dedim. Sonra uyudum. Gece saatlerinde Mehmet abinin 'Gül' diye bağırdığını duydum. Aşağıya indim, Mehmet abinin kucağında annem vardı" dedi. N.Y., babasının daha önce annesini birkaç kez bıçakla tehdit ettiğini de kaydetti.'GÜLHANIM KANLAR İÇİNDE YATIYORDU'Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Fahrettin P. ise, Gülhanım Doğu'nun bıçaklandıktan sonra kendisini aradığını belirterek, "Telefonu açtım ama konuşmadı. Merak ettim kapıyı açtım. Gülhanım üçüncü katta merdiven boşluğunda kanlar içinde yatıyordu. Benden sonra kızı geldi" dedi.Mahkeme, sanığın tutukluluğuna karar vererek, duruşmayı erteledi.