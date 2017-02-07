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Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da eski erkek arkaşadaşı tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki Serçin K., hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ü.,...

Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da eski erkek arkaşadaşı tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki Serçin K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ü., bir sigorta şirketinde sekreter olarak çalışan eski kız arkadaşı Serçin K.'nın işyerine gitti. Burada M.Ü. ile Serçin K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ü., Serçin K.'yı, kalça ve bacağından 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Diğer mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılaran Serçin K., tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan M.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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