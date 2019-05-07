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Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Yusuf U., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı davada 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası
İZMİR Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Yusuf U., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yargılandığı davada 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube eski Müdürü Yusuf U. gözaltına alındı. Yusuf U., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla dava açılan Yusuf U., yargılama sırasında tahliye edildi.
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuksuz sanık Yusuf U. ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen sanık Yusuf U. ise, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, kamu düzeninin sağlanmasıyla görevli emniyet teşkilatında üçüncü sınıf emniyet müdürü olmasına rağmen devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtilen sanığın, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Yusuf U., kararın kesinleşmesi halinde cezaevine girecek.

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