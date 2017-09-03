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Eski dünürlerin silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde eski dünürler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Havza İlçesi Mısmılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö....

Eski dünürlerin silahlı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

 SAMSUN'un Havza İlçesi'nde eski dünürler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Havza İlçesi Mısmılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. ile İrfan B., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı, çiftin 2 çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan B., bugün babası Aydın B.'yi de yanına alarak, çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan B., babası Aydın B. ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö. ile oğlu Mustafa Ahmet Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö., Mustafa Ahmet Ö. ve Muhterem A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ö. burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö. de hava ambulansı ile sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı ise Muhterem A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B. ve oğlu İrfan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunDünürSilahlı Kavga
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