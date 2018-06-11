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Eski doktor, savcı ve komiser yardımcısı, gaybubet evinde yakalandı

KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç doktor, savcı ve komiser yardımcısı, örgütün gaybubet evinde yakalandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat...

Eski doktor, savcı ve komiser yardımcısı, gaybubet evinde yakalandı
KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç doktor, savcı ve komiser yardımcısı, örgütün gaybubet evinde yakalandı.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç F.D. adlı kadın doktor, savcı A.D. ve komiser yardımcısı A.U., örgütün gaybubet evinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden eski savcı A.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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