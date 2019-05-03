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Eski damadının vurduğu kasap öldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan İsmet Körpe (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan...

Eski damadının vurduğu kasap öldü
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan İsmet Körpe (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Körpe, çağrılan ambulans ile önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne ardından, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Körpe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, motosikletiyle olay yerinden kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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