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Eski Bursa Valisi Harput, yeniden hakim karşısında
FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamalarına...
GÜVENLİK 14.10.2019, 18:32
FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamalarına devam edildi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 36 sanık katıldı. Bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısı, Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının cezalarının artırılmasını talep etti. Bugünkü duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıklar mütalaaya karşı ifade verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut K., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını söyleyip, tahliye ile birlikte beraatlerini talep etti. Heyet, mütalaaya karşı diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 36 sanık katıldı. Bir önceki duruşmada cumhuriyet savcısı, Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının cezalarının artırılmasını talep etti. Bugünkü duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıklar mütalaaya karşı ifade verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut K., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını söyleyip, tahliye ile birlikte beraatlerini talep etti. Heyet, mütalaaya karşı diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.
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