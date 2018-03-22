Eski belediye başkan yardımcısına 25 yıl hapis istemi

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında geçen 22 Kasım'da tutuklanan Bismil ilçesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Şeyhmus Aydın hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından, 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gizli tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede, Aydın'ın Irak'taki PKK kamplarında eğitim aldığı, belediyenin bütçesinden ve ihale verilenlerden alınan paraları örgüte aktardığı belirtildi.

​Bismil eski Belediye Başkan Yardımcısı Şeyhmus Aydın hakkında yürütülen terör soruşturması tamamlandı. Aydın hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, PKK terör örgütü mensupları ile irtibatlı şekilde işbirlikçilik faaliyetinde bulundukları değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi amacıyla soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

GİZLİ TANIK:İHALELERDEN ÖRGÜTE MALİ DESTEK SAĞLANDI

İddianamede, soruşturma kapsamında Göktürk isimli gizli tanığın, Şeyhmus Aydın'ın zaman zaman terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarına gittiği ifadelerine yer verildi. Gizli Tanık Göktürk, Aydın'ın aktif olarak PKK terör örgütünün kırsal alan kadroları ve üst düzey sorumluları ile irtibatlı olduğunu belirterek, "2014 yılında 2 kez, 45'er günlük sürelerle Kuzey Irak’ta bulunan PKK terör örgütünün Kaniyeraşe kampında örgütsel eğitim aldığını duydum. Bu şahsın belediye başkan yardımcısı olması, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri ile ilişki içerisinde olması nedeniyle olmuştur. Bismil Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde yolsuzluk yaparak, ihalelerin örgüt yanlısı işadamlarına verilmesini sağlamaktadır. İhaleleri alan işadamlarından PKK terör örgütüne yüklü miktarlarda para aktarımı yaptırarak, mali destek sağlamaktadır. Terör örgütünün miliş/işbirlikçilerinin kırsala gidip gelmelerinde kullanacakları araçları Bismil Belediyesi'nden sağlamaktadır. PKK terör örgütünün kırsal alanlarda bulunan örgüt mezarlıklarına belediye imkânlarını kullanarak inşaat malzemesi, araç gereç ve belediye çalışanlarından işçi göndermektedir. Belediye Başkanı, Muhasebe Müdürü ve Mutemet ile birlikte belediyenin düzenlenen tüm ihalelerde ve imar planlarında yolsuzluk yaparak, elde edilen geliri PKK terör örgütüne aktarmaktadırlar. Belediyeye mal ve hizmet satın almadan, almış gibi göstererek parayı PKK terör örgütüne aktarmaktadırlar. Belediye başkanlığı bilgisi dâhilinde ruhsatsız faaliyet yürüten kum ocakları ve hazır beton santralleri var. Bunların faaliyetlerine ruhsatsız devam etmeleri karşılığında rantın bir bölümünün PKK terör örgütüne aktarıldığını duydum. Belediyeye alınacak personel özellikle PKK terör örgütü mensubu olup, kırsal alanda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda ölen kişilerin yakınlarından seçilmektedir. Cezaevine girenlerin eşleri veya akrabaları belediyede işe alınmış gibi gösterilerek bu kişilere maddi destek sağlanmaktadır. Usulsüzlükler Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeyhmus Aydın’ın talimatları ile yapılmaktadır" dedi.

KCK MAHKEMESİNDE İFADESİ ALINMIŞ

Şeyhmus Aydın'ın hendek olayları döneminde PKK/KCK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere katıldığını belirten savcı, 21 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl'de ele geçirilen bir araçta Azad Farqin kod adlı Nevzat Gündüz ve yanındaki örgüt mensuplarına ait dijital dokümanlar ele geçirildiğini kaydetti. Ele geçirilen materyal içerisinde 'Bismil soruşturma tutanakları.doc' isimli bir belge bulunduğunu kaydeden savcı, belge içeriğinde Şeyhmus Aydın'ın KCK tarafından oluşturulan mahkemede ifade verdiğinin tespit edildiğini vurguladı.

HENDEKLERİN KAPATILMASI İÇİN İŞ MAKİNESİ VERMEDİĞİ İDDİASI

Şeyhmus Aydın'ın, belediyedeki örgüt mensupları arasındaki anlaşmazlık ve örgütsel faaliyetlerin aktif şekilde yerine getirilmemesinden dolayı örgüt yöneticilerine ifade verdiğini kaydeden savcı, şüphelinin şehir merkezlerinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupların güvenlik güçlerine karşı açmış oldukları hendek, barikat gibi tuzakların kapatılması için emniyetin istediği kepçeyi vermeyerek, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. İddianamede, Aydın'ın konumunu kullanarak belediyenin bütçesinden yurt dışındaki örgüt mensuplarına yardım gönderdiği de ifade edildi.

'HENDEKLERİN KAPATILMASINA YARDIMCI OLDUM'

İddianameye yansıyan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Şeyhmus Aydın, "Örgütle bağlantım yok. Örgüt mensuplarına malzeme temin etmedim. Belediye döneminde ihalelerin tamamı şeffaftır. İhalelerin hiçbir yerinde bulunmadım. Hiçbir mezarlığa belediye aracını göndermedim. Belediye başkan yardımcılığı yaparken örgüt adına not alıp, bir yere vermedim. Benim örgüt ile hiçbir ilişkim yoktur. Belediye imkanlarını kesinlikle örgüt adına kullanmadım. Belediyeye ait kepçeyi bizzat emniyete götürerek, hendeklerin kapatılmasında yardımcı oldum. Ayrıca örgütün mahkemesine giderek ifade vermedim" dedi.

Şüphelinin, Bismil Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne maddi destek sağladığı belirtilen iddianamede, Aydın'ın, ilçede, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinde bilgi sahibi olarak yönlendirme ve organizasyon faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

