Eski başkanın yargılandığı 'zimmet' davası Ağır Cezaya gönderilecek

KAYSERİ'de, Sarıoğlan Belediye eski Başkanı Ali Osman Yıldız, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Dava dosyasının, Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Sarıoğlan ilçesinde, Çayır mevkii olarak bilinen bölgede, bir firmaya satılan tarla için ödenen meblağı, belediyeden alındı gösterdiği iddia edilen Belediye eski Başkanı Ali Yıldız tutuklanıp, hakkında, zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle Sarıoğlan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Yıldız, Kayseri Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yıldız savunmasında, "Belediye olarak daha önceden çek kabulümüz olmuştur. Karşılıksız çıkan çeklere de suç duyurumuz olmuştur. Genelde çekleri borcumuza karşılık diğer firmalara ciro ederdik. Karşılıksız çıkan çeklerden haberim yoktur" dedi.

Müşteki sanık Sarıoğlan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt ise savunmasında "Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. 2014 yılına kadar muhasebe biriminin başında ben vardım. Bankalara sadece çekin karşılığının olup olmadığı sorulurdu. Kişiler hakkında bilgi almamız olurdu. 2014 yılından sonra çekler Ali Osman Yıldız veya Hakan Kanay’ın kasasında bulunuyordu. Çeklerin asılları hiçbir zaman muhasebe birimine gelmemiştir. Bu hususta taraflara sorulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, yaptığı yargılama sonucu, deliller bakımından dava dosyasının yetkili Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.



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