Eski Bakan Enis Öksüz'ün kardeşini, kiracısı öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz’ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz’ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.’nin yakalanması çalışma başlattı.
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