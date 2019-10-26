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Eski astsubay, baraj gölü kıyısında ölü bulundu
ÇORUM'un Boğazkale ilçesindeki baraj gölü kenarında, eski astsubay Engin Ç.'nin (42) cansız bedeni bulundu. Başından vurulduğu belirlenen ve yanında tabanca bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor. Boğazkale ilçesindeki...
GÜVENLİK 26.10.2019, 17:06
ÇORUM'un Boğazkale ilçesindeki baraj gölü kenarında, eski astsubay Engin Ç.'nin (42) cansız bedeni bulundu. Başından vurulduğu belirlenen ve yanında tabanca bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
Boğazkale ilçesindeki İbikçam Baraj Göleti kenarında, bugün bir erkek cesedi olduğunu görenler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma, cesedin 6 yıl önce TSK'dan ayrılan astsubay Engin Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Engin Ç.'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Boğazkale ilçesindeki İbikçam Baraj Göleti kenarında, bugün bir erkek cesedi olduğunu görenler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma, cesedin 6 yıl önce TSK'dan ayrılan astsubay Engin Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Engin Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Engin Ç.'nin kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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