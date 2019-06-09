Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Eşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar etti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık...

Eşiyle tartışan kişi, tüfekle intihar etti
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı. Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328