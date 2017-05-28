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Eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() SARIYER'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili'nden denize attı. Olay sonrası  evine giden Ayşe K.  polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay Sarıyer Kireçburnu...

Eşiyle tartışan kadın otomobili denize attı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() SARIYER'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili'nden denize attı. Olay sonrası  evine giden Ayşe K.  polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay Sarıyer Kireçburnu sahilinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi Veysel K. ile Kireçburnu sahilinde gelen 2 çocuk annesi Ayşe K. otomobilde eşi ile bilinmeyen bir  nedenle tartışmaya başladı. 

OTOMOBİLİ DENİZE ATTI
Tartışma sonrasında Veysel K. otomobilden inerek uzaklaşırken, Ayşe K. ise bir süre sonra el firenini indirdiği otomobili denize itti. Denize düşen 34 UN 807 plakalı otomobil sulara gömülürken,  Ayşe K. ise taksiye binerek evine gitti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı. Otomobilin plakasından  Ayşe K.'nın  ev adresine ulaşan polis ekipleri Ayşe K.'yi evde yakalayarak Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. 

DALGIÇLAR OTOMOBİLDE İNCELEME YAPI
Olay yerine gelen deniz polisleri otomobilin düştüğü yeri belirleyerek dalgıçların gelmesini bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar sulara gömülen otomobilde herhangi birinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için  denize daldı. Otomobilde bira şişeleri ve bebek biberonu bulan dalgıçlar otomobilde bebek olabileceğini düşünerek deniz altında detaylı şekilde incele yaptı. Bir süre sonra polis aracıyla olay yerine gelen Ayşe K.'ya polis ekipleri, çocuklarının otomobilde olup olmadığını sordu. Çocukların evde olduğunu öğrenen ekipler daha sonra aramalara son verdi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla denizden çıkartılarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Olayın görgü tanığı Metehan Büyük ise “Biz burada oturuyorduk sonra hızlı bir şekilde bir araç geldi. Buraya geldi. El frenini çekti durdu. Kadın otomobilden eşyaları aldı araçtan indi daha sonra otomobili denize doğru itmeye başladı. Bizde o sırada kadını engellemeye çalıştık. Araba daha sonra denize düştü, kadında otomobilin fotoğraflarını çekerek buradan uzaklaştı. Daha sonra bizde durumu polise bildirdik" dedi. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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