banner314

banner325

Son Dakika

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.  Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem...

GÜVENLİK 03.09.2019, 17:40
Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı. 
Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı. Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti. Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 
Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0