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Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, Orhan A. (38), eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Jandarma ekiplerince olay sonrası saklandığı evde yakalanıp,...

Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı öldürdü

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, Orhan A. (38), eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Jandarma ekiplerince olay sonrası saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alınan Orhan A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, kırsal Mavidere Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan A., iddiaya göre, babasına ait 03 FA 606 plakalı otomobille evinin yakınındaki ağaçlıkta arkadaşı M.A. ile birlikte alkol alıp, sohbet eden Ali Rıza Saka'nın yanına geldi. Araçtan inen Orhan A., eşi S.A. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Ali Rıza Saka'ya yaklaşarak, pompalı tüfekle ateş açtı. Kasıklarından vurularak, ağır yaralanan Saka, kanlar içinde yere yığıldı. Saka'nın arkadaşı M.A., sağlık ve jandarma ekiplerine haber verirken, Orhan A. ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Rıza Saka'nın cenazesinin, bugün Birgi Derviş Ağa Camii'nde kılınacak namazın ardından Birgi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, Orhan A.'yı aynı mahallede saklandığı evde yakaladı. Orhan A. ile oğlu Serdar A. (15) ve ağabeyi Yılmaz A. (37) ile birlikte gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Orhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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