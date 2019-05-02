Eşiyle görüşünce intihardan vazgeçti

KONYA'da eşi Fatma D. ile arasında ailevi sorunlar olduğu öne sürülün Recep D., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Recep D., olay yerine gelen eşinin, ikna etmesiyle aşağıya indi.Olay, saat 15.30 sıralarında Sancak Mahallesi Taç Mahal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 3 çocuk babası garson Recep D., iddiaya göre bir süredir aralarında problem bulunan eşiyle barışamayınca inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Recep D.'nin atlama ihtimaline karşın yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarını geri çeviren Recep D., eşinin olay yerine gelmesini ve onunla konuşmak istediğini söyleri. Polis ekipleri Fatma D.'yi olay yerine getirerek Recep D. ile görüştürdü. Bunun üzerine Recep D., yaklaşık 2 saat sonra çatıdan aşağıya inerek eşine sarıldı. Eşiyle aşağıya inen Recep D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Recep D. çatı katındayken bir vatandaşın sosyal medya üzerinde canlı yayın yapmaya çalışması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI