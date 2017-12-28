Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ’de, boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş- dolaş gördüğü iddiasıyla bıçakla yaralayan Erkan Ç.'ye  3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis
KAYSERİ’de, boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş- dolaş gördüğü iddiasıyla bıçakla yaralayan Erkan Ç.'ye  3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Olay, Kocasinan İlçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki fuar alanında 21 Eylül'de meydana geldi. Eşi Anna Ç. ile birlikte sarmaş dolaş gördüğü aile hakimi V.Ö.'yü sırtından bıçaklayan ve tutuklu olarak ilk yargılandığı mahkemede tahliye olan Erkan Ç.,  2'nci kez hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Erkan Ç. hazır bulunurken eşi Anna Ç. ve halen açıkta bulunan hakim V.Ö. katılmadı. Karar duruşmasında hakim V.Ö. 'yü öldürme niyetinde olmadığını söyleyen sanık Erkan Ç., "Benim hakimi öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım. Bıçaklamam aramızda yaşanan kavga sırasında oldu" dedi.

HAKİMLİĞİN YANINDA BOKS İLE İLGİLENİYOR

Boşanma davasına baktığı Anna Ç. ile yakınlık kurduğu iddiasıyla açığa alınan hakim V.Ö  mahkemeye gönderdiği ifade de "Hakimliğin dışında boks ile yakından ilgileniyorum. Erkan Ç.'nin bana salladığı 10 yumruktan kaçtım. Beni meyve değil, ekmek bıçağı ile yaraladı. Tahliye olması sonrası hayati tehlike içindeyim, zira öldürme teşebbüsü içinde bulunmuştur. Yarım bıraktığı eylemini gerçekleştirme ihtimali var. Bundan dolayı sanığın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Bu kez ya beni öldürecek ya da kendisine karşı kendimi korumak amacıyla bir suç işlemek zorunda kalacağım" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş dolaş gördüğü iddiasıyla sırtından bıçaklayan Erkaç Ç.'ye, 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 
 

FOTOLU

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,