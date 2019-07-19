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Eşinini tabanca ile yaraladığı hamile kadının bebeği ölü doğdu

KAYSERİ'de, terk ettiği eşi Beşir Değerli'nin (31) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladığı 6 aylık hamile Göksel Değerli, hayati tehlikeyi atlattı ancak bebeği ölü dünyaya geldi. İki çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay...

Eşinini tabanca ile yaraladığı hamile kadının bebeği ölü doğdu
KAYSERİ'de, terk ettiği eşi Beşir Değerli'nin (31) sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladığı 6 aylık hamile Göksel Değerli, hayati tehlikeyi atlattı ancak bebeği ölü dünyaya geldi.
İki çocuk annesi Göksel Değerli, 7 ay önce Bursa'da oturan 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Değerli'yi terk etti. Beşir Değerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Değerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, 4 gün önce merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Değerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Değerli ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cinayet zanlısı Beşir Değerli, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren Göksel Değerli'nin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Değerli'nin, kız bebeğini ise ölü olarak doğurduğu belirtildi. Hastanede ifadesi alınan Değerli'nin eşinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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