Eşinin sevgilisini öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak Saat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak Saat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
24 Mart 2018 Cumartesi 19:51
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak Saat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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