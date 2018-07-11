Eşinin sevgilisi, bıçaklayarak öldürdü

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, Ecevit Çelik (44), kendisini terk eden eşiyle birlikte yaşadığını iddia ettiği için tartıştığı O.Ç. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Çiftlik Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ecevit Çelik, kendisini terk eden 1 çocuğunun annesi eşi G.Ç.'nin birlikte olduğunu ileri sürdüğü O.Ç ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Ecevit Çelik'i ağır yaraladı. Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürülen Çelik, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan O.Ç. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.



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