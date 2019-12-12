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Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon jandarmanın kafa kamerasında
Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk...
GÜVENLİK 12.12.2019, 14:50
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşi H.K.'nın üzerine kayıtlı otomobilini kaçırarak, yol üzerinde benzin döküp ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, montuyla yüzünü kapatmaya çalıştı.
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