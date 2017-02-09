Eşinin öldüğü olayda ifade veren kadın: Doldur- boşaltı öğretmişti, fişek o sırada kalmış olabilir

ADANA'da 'hırsız-polis' oynarken oğlu 5 yaşındaki M.E.'nin pompalı tüfeği ateşlemesiyle ölen 36 yaşındaki Ahmet Esen'in eşi Fikriye Figen Esen, internet üzerinden satın aldıkları tüfekle kendisine doldur boşat öğrettiğini, bu sırada fişeğin namluda kalmış olabileceğini söyledi.

Merkez Çukurova İlçesi'nin Yurt Mahallesi'nde 8 Şubat'ta oyun oynadığı oğlu M.E.'nin elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmalarla hayatını kaybeden Ahmet Esen'in eşi Fikriye Figen Esen'in, olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Eşinin tüfeği internet üzerinden satış yapan bir siteden 1 ay önce satın aldığını anlatan Fikriye Figen Esen, "Balkonda yeni aldığı pompalı tüfeği bana gösterdi. Doldur-boşalt yapmayı öğretti. Bu sırada fişek sıkıştı. Elimden aldı, onu düzelttikten sonra götürüp yatak odasına koydu. Kızım E. de babasının bıraktığı yeri görmüş. Bu sırada baba-oğul balkonda şakalaşıp, oyuncak tüfekle 'hırsız-polis' oynamaya başladı. Tüfeği kızım alıp oğlumun eline vermiş. Baktım tüfek ellerinde, ben de düşürmesin diye dipçiğinden tuttum, balkona çıktık. Ahmet telefonla konuşuyordu, M. babasına 'hırsız eller yukarı' diye seslendi. Ahmet elini kaldırırken, silah ateş aldı" diye ifade verdi.

Pompalı tüfeğin tetiğini oğlunun çektiğini söyleyen Fikriye Figen Esen, sorgusunun ardından soruşturmayı yürüten savcının talimatı ile serbest bırakıldı.

Ailevi sorunları bulunan çiftin, kısa süre önce ayrılma aşamasına geldikleri, 3 ay önce de barışıp, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

TÜFEK YAKIN MESAFEDEN ATEŞLENMİŞ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ölü muayenesinde Ahmet Esen'in boynuna isabet eden saçmaların, dağılmayıp birbirine çok yakın noktalarda olması dikkat çekti. Bu da tüfeğin yakın mesafeden ya çocuk tarafından ya da yere çömelmiş bir insanın ateşlediği izlenimi uyandırdı.

ÇOCUKLARI PEDAGOG DİNLEYECEK

Olay sırasında silahın tepmesi sonucu yüzünden yaralanan 5 yaşındaki M.E.'nin tedavisi tamamlandı. Olay sırasında şoka giren ve polisin yaptığı ilk görüşmede, tüfeği annesinin ateşlediğini söyleyen M.E. koruma altına alındı.

M.E. ile olay sırasında evde olan ablaları da pedagog tarafından dinlenecek.