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Eşinin kullandığı kamyonetin altında kalan kadın öldü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hamide Uçar (58), yaşamını yitirdi. Kula'nın kırsal Şehitlioğlu Mahallesi, Cüceler mevkisindeki tarlasında eşi ve çocukları ile çalışan Durmuş Uçar...

Eşinin kullandığı kamyonetin altında kalan kadın öldü
MANİSA'nın Kula ilçesinde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hamide Uçar (58), yaşamını yitirdi.
Kula'nın kırsal Şehitlioğlu Mahallesi, Cüceler mevkisindeki tarlasında eşi ve çocukları ile çalışan Durmuş Uçar (67), saat 18.30 sıralarında Salihli ilçesindeki evlerine dönüş için hazırlığa başladı. 45 ZV 427 plakalı kamyoneti ile tarlada geri manevra yapan Uçar, bu sırada otların arasında oturan eşi Hamide Uçar'ı görmeyerek, çarptı. Kamyonetin arka lastiği, Hamide Uçar'ın üzerinden geçti. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Uçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Uçar'ın cesedi otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, eşinin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Durmuş Uçar'ı gözaltına aldı. Kamyonet sürücüsü Uçar, jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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