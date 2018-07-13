Eşinin işlettiği kafede dehşet saçan koca tutuklandı

MUĞLA'da, daha önce ateşe verdiği eşine ait kafeye dün bir kez daha gelerek eşini, kayınvalidesini ve kendisine engel olmaya çalışan garsonu ateş ederek, bir garsonu da başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaralayan Mustafa Gazi K. (56) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında şiddetli geçimsizlik olan, 1,5 yıllık eşi Sibel İşler K.'ye şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Gazi K., geçen 20 Haziran'da saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'ndeki, bahçesinde eşinin işlettiği bir kafe de bulunan iki katlı eve geldi. Mustafa Gazi K., önce eşi Sibel İşler K. ve kayınvalidesi Nevin Dinç'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapı kollarını söküp, kilitledi. Ardından alt kata inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre uzaklıktaki kafeyi benzin dökerek ateşe verdi. Mustafa Gazi K., sonra da eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K., komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafede hasar oluşurken, jandarma kaçan Mustafa Gazi K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Gazi K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Gazi K., eşinin yaşanan olaydan sonra tadilatını yaptırarak iç dekorasyonu yenileyip, yeni masa ve sandalyeler koyduğu kafeye dün saat 16.00 sıralarında tekrar gelip, dehşet saçtı. Tabancasını ateşleyen Mustafa Gazi K.; eşi Sibel İşler K.'yi kol ve kalçasından, kayınvalidesi Nevin Dinç'i bacağından, kafede garson Ahmet Aydın'ı omzundan yaraladı. Mustafa Gazi K., bu sırada kendisine engel olmak isteyen garsonlardan Mehmet Emin Kaya'yı da başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Ahmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine geldiği otomobille kaçan Mustafa Gazi K., jandarma ekipleri tarafından Kafaca Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheli, kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mustafa Gazi K.'yi ikna edip, intihardan vazgeçirdi. Mustafa Gazi K., elindeki tabancayı bırakıp, otomobilden inerek jandarmalara teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Gazi K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



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